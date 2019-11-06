مقتل 15 مسلحاً في اشتباك حدودي مع طاجيكستان

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رام الله - دنيا الوطن

قتلت قوات الأمن في طاجيكستان 15 مهاجماً خلال التصدي لعصابة مسلحة، شنت هجوماً على نقطة تفتيش على الحدود مع أوزبكستان، في ساعة مبكرة الأربعاء، وفق مسؤولين، أكدوا أيضاً أن جندياً وشرطياً قتلا في الاشتباك.



وقالت وزارة الداخلية: "نتيجة العملية التي شنتها قوات تطبيق القانون، تم تحييد 15 عنصراً من مجموعة مسلحة، واعتقال 4 مهاجمين آخرين"، فيما أفاد حرس الحدود، أن 5 مهاجمين اعتقلوا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأوضحت الوزارة، أن مجموعة مسلحة، تضم نحو 20 شخصاً كانوا يرتدون أقنعة، هاجمت نقطة إيشكوبود الحدودية الواقعة على مسافة 50 كلم تقريباً غرب العاصمة دونشانبي، بعد الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي.



ونشرت الوزارة صوراً لعدد من الجثث قرب عربات محترقة في موقع الاشتباك.



وطاجيكستان دولة جبلية يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، ولديها حدود مع أفغانستان، وشهدت العديد من النزاعات منذ استقلالها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.



وذكرت سلطات هذا البلد، أن أكثر من ألف طاجيكي، انضموا إلى صفوف المقاتلين المتشددين في سوريا والعراق في السنوات القليلة الماضية.