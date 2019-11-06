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طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن

طعن خمسة أشخاص بينهم سياح أجانب بمنطقة جرش الأثرية في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أقدم رجل، اليوم الأربعاء، على طعن ثلاثة سياح، يحملون الجنسية الإسبانية، ورجل أمن ومرشد سياحي، أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية في الأردن.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن جميع الإصابات بالغة، فيما ضبطت الأجهزة الأمنية الفاعل، وباشرت التحقيق في الحادثة للوقوف على كافة الملابسات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).


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