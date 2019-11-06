الأمين العام للأمم المتحدة يُعين ساوندرز قائمًا بأعمال (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، قد أكمل جزءاً من تحقيق جار بخصوص قضايا تتعلق بإدارة (أونروا).



وأظهرت نتائج تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية بعض القضايا الإدارية التي تتعلق تحديداً بالمفوض العام، وبالتالي فقد قرر المفوض العام، التنحي جانباً إلى حين اكتمال العملية، وقام الأمين العام للأمم المتحدة، بتعيين كريستيان ساوندرز، قائماً بالأعمال خلال الفترة المعنية.



وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، بدأت (أونروا) بمراجعة داخلية لوظائفها في مجالات الحوكمة والإدارة والمساءلة، وذلك من أجل ضمان أن تمارس عملها، وفق أعلى معايير المهنية والشفافية والفاعلية.



وأكدت الوكالة، أن المراجعة كشفت عن عدد من المجالات التي تطلبت التعزيز، وبدأت الوكالة بالفعل باتخاذ إجراءات تصحيحية، وستعمل على القيام بالمزيد من المبادرات والتحسينات في الأشهر المقبلة.



وقالت: "(أونروا) ممتنة للدعم الحاسم للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والشركاء الآخرين حول العالم، وهي ملتزمة بضمان أن أموال المانحين، تستخدم بأفضل كيفية ممكنة من حيث الكفاءة والفاعلية لدعم مهمة الوكالة الحساسة".



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، المانحين وشركاء (أونروا) تأمين الدفعات المالية الملحة؛ لكي يتسنى للوكالة جسر العجز المالي الكبير، وضمان أن تستمر في تقديم خدماتها الحيوية والفريدة لأكثر من 5.5 مليون لاجئ من فلسطين.