الاقتصاد بغزة: سعر اسطوانة الغاز 12 كيلو للمستهلك 55 شيكلاً

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رام الله - دنيا الوطن

حددت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بقطاع غزة، تسعيرة إسطوانة الغاز التي يبلغ وزنها 12 كيلو، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن سعر إسطوانة الغاز الـ 12 كيلو، 55 شيكلاً للمستهلك، داعية الموزعين للالتزام بالتسعيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).