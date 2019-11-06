الاقتصاد بغزة: سعر اسطوانة الغاز 12 كيلو للمستهلك 55 شيكلاً
رام الله - دنيا الوطن
حددت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بقطاع غزة، تسعيرة إسطوانة الغاز التي يبلغ وزنها 12 كيلو، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن سعر إسطوانة الغاز الـ 12 كيلو، 55 شيكلاً للمستهلك، داعية الموزعين للالتزام بالتسعيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
حددت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني بقطاع غزة، تسعيرة إسطوانة الغاز التي يبلغ وزنها 12 كيلو، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن سعر إسطوانة الغاز الـ 12 كيلو، 55 شيكلاً للمستهلك، داعية الموزعين للالتزام بالتسعيرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
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