وفد من حماس برئاسة الحية يُغادر القطاع اليوم متوجهاً للقاهرة ودول أخرى





وتابع: بعد ذلك ستكون هناك زيارة خارج مصر وإلى دول أحرى، وذلك لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، فيما سيكون الوفد في الغالب برئاسة د. خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في غزة.

خاص دنيا الوطن-هيثم نبهانأكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، أنه من المتوقع، أن يغادر وفد من الحركة قطاع غزة مساء اليوم متوجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.وقال في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن" اليوم الأربعاء: إن حماس لديها ملفات مشتركة مع مصر، يتقدمها أوضاع القضية الفلسطينية.وأضاف: حماس ستطلع القاهرة حول موقفها إزاء ملف الانتخابات، والمرونة التي قدمتها من أجل إجرائها، بالإضافة إلى متابعة قضية تخفيف الحصار الإسرائيلي.