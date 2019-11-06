57 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن 57 مستوطناً، اقتحموا باحات الأقصى، بينهم وزير الزراعة السابق في حكومة الاحتلال "يوري ارئيل"، ونفذوا جولات استفزازية في أرجاء المسجد، وسط محاولة بعضهم أداء طقوس تلمودية في المكان، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.