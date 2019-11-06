مواطنون أردنيون يتوجهون لـ (معبر الكرامة) لاستقبال اللبدي ومرعي

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن عشرات المواطنين الأردنيين، توافدوا قبل قليل إلى (جسر الملك حسين) من الجانب الأردني؛ لاستقبال الأسيرين المحررين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.



وكانت إدارة سجون الاحتلال، قد قررت إطلاق سلاح الأسيرين اللبدي ومرعي، صباح اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع وصولهما بعد الظهر للجانب الأردني.



وأعلن أيمن الصفدي، وزير الخارجية والمغتربين الأردني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستفرج اليوم الأربعاء، عن الأسيرين الأردنيين، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.



وقال الصفدي في تغريدة له على موقع (تويتر): "ساعات وتكون هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".



يشار إلى أن اللبدي ومرعي، قد خاضا إضراباً عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، ليعلنا أمس الثلاثاء، تعليق إضرابهما، بعدما خضعت إدارة السجون لمطالبهما بالإفراج عنهما.