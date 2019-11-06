مصرع 10 مدنيين في هجوم مسلح بكونغو الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي عشرة مدنيين، مصرعهم، في هجوم مسلح وقع اليوم الأربعاء، شرق الكونغو الديموقراطية، فيما وجهت أصابع الاتهام فيه لمجموعة مسلحة مقرها أوغندا، وفق ما أعلن مسؤول محلي.



وقال المسؤول المحلي في منطقة بيني دونات كيبوانا، لوكالة (فرانس برس): "إن عناصر من تحالف القوى الديموقراطية عبروا الحدود من أوغندا في ساعة متأخرة الثلاثاء وقتلوا عشرة مدنيين بعضهم بالسكاكين وآخرين بالأسلحة".