شاهد: شركة ترست العالمية للتأمين ترعى بازار الزيتون الأول



وقالت مديرة العلاقات العامة والعناية بالزبائن في شركة "ترست" راوية بدوان لـ "دنيا الوطن"، ان شركة ترست هي الراعي لوثيقة تأمين بازار الزيتون، وذلك لأن الشركة تصدق أن المرأة الفلسطينية هي اهم ركائز المجتمع، فاليوم ومن خلال هذا البازار يتم دعم مشاريع صغيرة للسيدات كتشجيع من الشركة للمرأة على العمل لتكون عنصر فعال منتج في المجتمع.



ومن جهتها قالت منسقة بازار الزيتون سهير طه، لـ "دنيا الوطن"، أن بازار الزيتون هو بتنظيم مجموعة ماما بيدا بتنسيق شركة رويل لتنزيم المناسبات، بهدف تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة للسيدات الفلسطينية، فكان المعرض فرصة للسيدات حتى تعرض منتجاتها وبنفس الوقت فرصة للزوار لتعرف وشراء هذه المنتجات.



وأضافت طه، أن البازار نظم بمشاركة 40 سيدة من السيدات الرياديات من كافة محافظات الوطن، ومن مختلف القطاعات الاقتصادية، وكما أن البازار تضمن العديد من الفعاليات التي تناسب العائلة الأطفال.







وأضافت طه، أن البازار نظم بمشاركة 40 سيدة من السيدات الرياديات من كافة محافظات الوطن، ومن مختلف القطاعات الاقتصادية، وكما أن البازار تضمن العديد من الفعاليات التي تناسب العائلة الأطفال.

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتتحت رعاية وزارة شؤون المرأة وغرفة تجارة رام الله و البيرة، افتتحت آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مدينة رام الله بازار الزيتون السنوي الأول والذي نظمه جروب Mamapedia Ramallah بالتعاون مع شركة Royal Events، وتحت رعاية وثيقة تأمين البازار من شركة ترست العالمية للتأمين.