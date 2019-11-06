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شؤون فلسطينية

شاهد: انطلاق معرض الصناعات الفلسطينية 2019 برعاية (ترست)

شاهد: انطلاق معرض الصناعات الفلسطينية 2019 برعاية (ترست)
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات
افتتح رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بمدينة البيرة، معرض الصناعات الفلسطينية 2019، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، وعدد من رؤساء وممثلي الغرف التجارية، والقطاع الخاص، وتحت رعاية وثيقة التأمين للمعرض من شركة ترست العالمية للتأمين.

وقالت مديرة العلاقات العامة والعناية بالزبائن في شركة "ترست" راوية بدوان لـ "دنيا الوطن": إن من منتج بلدك بتشغل ولدك هو صحيح احد شعارات المعرض وهو فعلا ما يعبر عن الفكرة الرئيسية من تنظيم مثل هكذا معارض، فالمعرض هو تشجيع لشراكات والمصانع الفلسطينية على العمل والإنتاج.

وأضافت بدوان، أن تنظيم مثل هذه المعارض يمنح المصنع فرصة لعرض منتجاته أو الخدمة التي يقدمها كما يمنح الزوار من المواطنين فرصة لتعرف والإطلاع على ماذا يقدم السوق الفلسطيني من منتجات وما يقدم من خدمات، وأنه من باب حرص شركة ترست العالمية للتأمين على دعم المنتج الفلسطيني وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، تقوم الشركة برعاية وثيقة تأمين المعرض.

 

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