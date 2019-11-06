الاحتلال يمنع المواطنين من دخول أراضيهم في بورين بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين من دخول أراضيهم في بورين جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من دخول أراضيهم، رغم حصولهم على تصاريح؛ من أجل قطف ثمار الزيتون فيها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضافت المصادر ذاتها: "إن المستوطنين قد سرقوا ثمار الزيتون في هذه المنطقة المسماة باب السنية، المحاذية لمستوطنة جفعات رونين".
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين من دخول أراضيهم في بورين جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من دخول أراضيهم، رغم حصولهم على تصاريح؛ من أجل قطف ثمار الزيتون فيها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضافت المصادر ذاتها: "إن المستوطنين قد سرقوا ثمار الزيتون في هذه المنطقة المسماة باب السنية، المحاذية لمستوطنة جفعات رونين".
التعليقات