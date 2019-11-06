الاحتلال يمنع المواطنين من دخول أراضيهم في بورين بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنين من دخول أراضيهم في بورين جنوب نابلس.



وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال منعت المزارعين من دخول أراضيهم، رغم حصولهم على تصاريح؛ من أجل قطف ثمار الزيتون فيها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضافت المصادر ذاتها: "إن المستوطنين قد سرقوا ثمار الزيتون في هذه المنطقة المسماة باب السنية، المحاذية لمستوطنة جفعات رونين".