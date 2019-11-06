زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب إيران ولا أنباء عن أضرار

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن زلزالاً، بلغت قوته 5.4 درجة، هز صباح اليوم الأربعاء، إقليم هرمزجان في جنوب البلاد.



وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو مادية، نتيجة الزلزال.