كيف يمكن أن تُصبح القدس والضفة وغزة دائرة انتخابية واحدة بالتمثيل النسبي الكامل؟

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خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكد المختص في الانتخابات والحكم المحلي، باسم حدايدة، أن الانتخابات التشريعية المقبلة، ستتم وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، والذي يعتبر الوطن دائرة واحدة، وليس كما كان ساريًا في السابق، أن كل محافظة دائرة لوحدها.



وقال حدايدة، لـ"دنيا الوطن": إنه في السابق كانت الخليل دائرة واحدة، وكذلك نابلس وغزة، وجميع المحافظات، وهذا يعني أن كل دائرة تنتخب لوحدها، مضيفًا: "على سبيل المثال حركة فتح اختارت كتلة واحدة منها ليتم اختيارها من الشعب، وبالتالي يقوم المواطنون الذين سينتخبونها بالتصويت لها، سواءً أكانوا في القدس، أو الخليل، أو نابلس، أو غزة، أو رفح وفي كل أرجاء الوطن".



وأشار إلى أنه يشترط على كل قائمة أن تضم أشخاصًا من القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وهذه المناطق الأساسية في الانتخابات، وبعد ذلك يقوم الحزب بتحديد أعداد أعضائه في كل محافظة.



وأضاف: "بالتالي كل فصيل سيتم التصويت له في كل مركز اقتراع، بشكل عادل، وستفوز القائمة وفق عدد الأصوات التي حصلت عليها، ووفق النسبة المئوية، وبما يتناسب مع إجمالي عدد الأصوات"، متابعًا: "اذا ما حصلت كتلة حركة فتح على 20% من الأصوات، وكان عدد الأعضاء 30 عضوًا، فأول 30 عضوًا يتم اختيارهم".



وذكر، أن التمثيل النسبي يُتيح لكل القوائم أن تتقدم للانتخابات وتحصل على القيمة النسبية التي تُمثلها في الشارع، لأن الانطباع العام عن هذه الانتخابات أنها ذات انطباع سياسي، وليس عشائري أو فردي.



إلى ذلك، أكد حدايدة، أن نظام التمثيل النسبي الكامل، يختلف عن نظام المختلط، الذي كان مُتعبًا في انتخابات العام 2006، وهذا النظام يجمع ما بين التمثيل النسبي والفردي، وتسمى شعبيًا دوائر وقوائم، وكان نسبة التمثيل النسبي 50%، والفردي 50%، حيث مثلًا القائمة الواحدة في دائرة نابلس، كانت تتكون من 12 عضوًا، 6 تمثيل نسبي، و6 فردي، مشيرًا إلى أن هذا النظام كان يتحكم به رجال الأعمال والقادرون على الدفع وشراء الأصوات، بينما التمثيل النسبي أكثر عدالة وأكثر قبولًا من نظام المختلط.



وأضاف أن هذا النظام المختلط، يعتبر أن كل مدينة هي دائرة انتخابية، فأهل غزة ينتخبون دائرة غزة فقط، ولا علاقة لهم بدائرة الخليل، مبينًا أن هذا النظام أحدث العديد من المشاكل، وتم إلغاؤه في العام 2007، بعد أن صدر قانون جديد مُعدل، والذي اعتبر فلسطين دائرة انتخابية واحدة.



وتابع: نظام التمثيل النسبي، يسمح للمرأة بالتمثيل، وللشباب، والمسيحيين، وأي طائفة أخرى، لذا فإن الكثيرين يعتبرونه عادلًا وبه التنوع في كل قائمة.



يشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قال: إن الانتخابات ستستند إلى القانون الأساسي، وقانون النسبية الكاملة، وتجري في كل أرجاء الوطن "الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة"، تحت إشراف ورقابة محلية وإقليمية ودولية؛ لضمان نزاهتها واحترام نتائجها.