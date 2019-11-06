الصفدي: ساعات ويتم الإفراج عن الأسيريْن هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن أيمن الصفدي، وزير الخارجية والمغتربين الأردني، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستفرج اليوم الأربعاء، عن الأسيرين الأردنيين، هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.



وقال الصفدي في تغريدة له على موقع (تويتر): "ساعات وتكون هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".



وكانت اللبدي ومرعي، قد خاضا إضراباً عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري، ليعلنا أمس الثلاثاء، تعليق إضرابهما، بعدما خضعت إدارة السجون لمطالبهما بالإفراج عنهما.