الصحة بغزة: نفذنا مشاريع تطويرية بقيمة 42.3 مليون دولار أمريكي







رام الله - دنيا الوطنأوضح م. بسام الحمادين، مدير عام الإدارة العامة للهندسة والصيانة، بوزارة الصحة بغزة، أن إدارته واصلت الإشراف على تنفيذ 14 مشروعاً، تتفاوت بين الإنشائية والتطويرية والتأهيلية لمرافق وزارة الصحة في قطاع غزة، بقيمة ما يقارب 13 مليون دولار أمريكي خلال العام الحالي، مؤكداً على سعى الإدارة لتطوير كافة المرافق الصحية، وذلك بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.وحول الإنشاءات والأبنية أكد حمادين، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنه تم استكمال مشروع إنشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بنسبة 50% واستكمال مشروع ترميم مبنى مرضى الكلى والأورام في مجمع الشفاء الطبي والانتهاء من ترميم قسم الاشعة ( CT) في مبنى الجراحة العامة بمجمع الشفاء الطبي، والعمل جارٍ في المرحلة الاولى لمشروع العيادات العمانية في عيادة جباليا والقرارة وعيادة الرحمة، إنشاء قسم مبيت في المستشفى الأوروبي، ومشروع تطوير محطة الكهرباء لمستشفى ناصر، ومشروع إنشاء مركز الكلية الصناعية في الشمال، ومشروع تأهيل قسم الطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى، وتأهيل قسم الولادة (B) في مستشفى تل السلطان إلى جانب مشروع إضافة طابقين لمستشفى الأندونيسي.وقال: إن الإدارة، استطاعت إنجاز ما يقارب 29 ألف طلب عمل وإصلاح في المستشفيات والعيادات ومراكز الرعاية الأولية المنتشرة بالقطاع، وذلك في مجالات مختلفة مثل صيانة الأجهزة الطبية، الكهرباء، وأنظمة إنذار حريق والإلكترونيات، UPS، بالإضافة إلى الأعمال الروتينية اليومية على مدار الساعة مثل محطات توليد الأكسجين، المولدات، المغاسل، التعقيم.وحول مشاريع الأجهزة الطبية، أكد أن الإدارة وضعت تصوراً للاحتياجات المطلوبة من الأجهزة الطبية للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وسارت ضمن خطة وأولويات تمكنت من تزويد المستشفيات بأجهزة طبية جديدة، وبلغت تكلفتها حوالي 11.4 مليون دولار بينما بلغت تكلفة مشاريع قطع غيار الأجهزة الطبية حوالي 762 الف دولار.وتابع الحمادين: "لقد تم تزويد مستشفى الأوروبي بجهاز منظار العظام مع جهاز تعقيم 6000 لتر وتوفير جهاز كلية صناعية مع كرسي لمستشفى ابو يوسف النجار، وتوريد أجهزة رسم قلب عدد 8 للمستشفيات إلى جانب توفير جهاز غسيل كلى لمستشفى الرنتيسي.وأشار إلى أنه تمّ دعم خدمات الولادة وحديثي الولادة في قسم الولادة في مجمع ناصر الطبي ومراكز رعاية الام والطفل في الرعاية الأولية ، وتوفير جهازين الترا ساوند لوحدة تصوير الثدي لمجمعي ناصر والشفاء الطبي، كما وتم توريد أجهزة لقسم ترميم العظام في مجمع ناصر الطبي، وتوريد العديد من الأجهزة الطبية وأجهزة العلاج الطبيعي لصالح مستشفيات قطاع غزة.وأكد الحمادين على أن مشاريع الكهروميكانيك وقطع الغيار للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 580 الف دولار كان أهمها توريد قطع غيار لمحطات أكسجين وللمعدات الكهروميكانيكية بالإضافة للمولدات الكهربائية لعام 2019.أما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الشمسية، فأوضح أنها بلغت تكلفتها 479 الف دولار شملت استكمال مشروع الطاقة الشمسية( الهجين ) لمجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي، ومشروع تزويد عيادة المغراقة ومستشفى العيون بالطاقة الشمسية بينما بلغت تكلفة مشاريع المياه والصرف الصحي 538 الف دولار تتراوح بنسب انجاز متفاوتة ما بين 30_100% وزعت على عدد من المشاريع منها حفر بئر مياه في مجمع الشفاء الطبي وتمديد شبكة مياه البئر لخزان المياه في المجمع وحفر ابار أخرى في مستشفى الرنتيسي و في عيادة بني سهيلا وعيادة الزيتون و تركيب محطة تحلية بمستشفى النجار ومجمع ناصر الطبي والهلال الإماراتي وتوفير قطع غيار و ممبرين لمحطة تحلية المياه وإعادة تأهيل محطات التحلية في مستشفيات ومرافق الوزارة إضافة إلى مشروع تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في كل من مستشفى بيت حانون، ومستشفى شهداء الأقصى، ومجمع ناصر الطبي، ومستشفى أبو يوسف النجار، وحفر بئر لعيادة الشيخ رضوان، وعيادة الدرج.