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شؤون فلسطينية

عدوان: اشتراطات الرئيس الجديدة من شأنها أن توقف الجميع عند إعادة النظر

عدوان: اشتراطات الرئيس الجديدة من شأنها أن توقف الجميع عند إعادة النظر
القيادي في حركة حماس عاطف عدوان
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، عاطف عدوان، اليوم الأربعاء، أن هناك اشتراطات جديدة من الرئيس محمود عباس، بشأن الانتخابات، معرباً عن أمله ألا يكون هذا مقدمة الانسحاب من صورة المشهد الانتخابي.

وقال عدوان في تصريحات لموقع (الجديد) الفلسطيني: إن "هناك اشتراطات جديدة من الرئيس عباس، ومن شأنها أن توقف الجميع عند إعادة النظر، لأنه يشترط اشتراطات كانت الرباعية الدولية تشترطها، وهذه القضية قد يكون لها موقف صعب جداً".

وأضاف: أنه لا بد ألا يكون هناك اشتراطات، طالما أن هناك توافقات، أعلنت برسائل ومواقف رسمية من الأطراف المتعددة، مشدداً على ضرورة إجراء لقاءٍ للأمناء العامين للفصائل، حتى تتهيأ الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للعملية الانتخابية.

وتابع: "لا بد من اجتماع للأمناء العامين للفصائل لحل جميع المشاكل ومصالحة على أرض الواقع وإزالة العوائق التي صدرت من الانقسام حتى هذه المرحلة، لأنه لا يكون هناك انتخابات في الوقت الذي يكون فيه صراع وحرمان للشعب من حقوقهم السياسية والاجتماعية".

وشدّد القيادي في حماس، على أن اجتماع الأمناء قضية مهمة جداً حتى يتم التوافق على قواسم مشتركة، حتى لا تتفجر الأوضاع ولا يكون هناك شيء على أرض الواقع، وفق تعبيره.

وأوضح أن حماس في موقفها على لسان عدد من مسؤوليها تؤكد جهوزيتها للانتخابات، والفصائل دعمت وقدرت هذا الموقف"، لافتاً إلى ذهاب الشعب الفلسطيني لصناديق الاقتراع حق من حقوقه، وقضية لا يناقش عليها أحد.

واعتبر أن إعلان الرئيس من منصة الأمم المتحدة عن إجراء الانتخابات خطوة إيجابية جداً، وأن الزيارات المكوكية لحنا ناصر زيارات مقدرة، مشيراً إلى أن هذه خطوات طمأنت إلى حد كبير الشعب الفلسطيني". 

وأردف القيادي في حماس: "طالما هناك زيارات متتابعة لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، ربما يصل الجميع لموقف مشترك ويكون بشرى للشعب الفلسطيني.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح)، عزام الأحمد، قال مساء أمس الثلاثاء، إن فكرة عقد لقاء وطني بين الفصائل قبل إصدار المرسوم الرئاسي، "مرفوضة".

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