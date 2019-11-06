شاهد: شركات إطارات السيارات بغزة تُضرب عن العمل

خاص دنيا الوطنأغلقت شركات إطارات السيارات العاملة في قطاع غزة، محلاتها، بسبب منع إدخال الإطارات من الجانب الإسرائيلي.وأغلقت شركات "دغمش، وعبد العال، ودياب، وبارود، وأبو علبة، والجملة، وعويضة، والدهشان، والأشرم، والكحلوت، وحمودة، والبيطار، ومناع، وإكي، وأبو غليون"، أبوابها بدءًا من الغد عند الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً.وأوضح الناطق باسم اتحاد تجار إطارات السيارات بغزة، طرزان دغمش لـ"دنيا الوطن"، أنهم سيواصلون فعالياتهم الغاضبة والرافضة لقرارات الاحتلال بمنع إدخال الإطارات لشركات غزة.وكان دغمش، قال في وقت سابق: إن قيادات في السلطة الفلسطينية، وكذلك وزارة النقل والمواصلات برام الله، تدخلوا بهدف إعادة إدخال إطارات السيارات من قبل الجانب الإسرائيلي، ولكن هذا لم يحدث إلى اليوم.وذكر، أن تلك الشخصيات، طلبت من شركات الإطارات بياناتها المُحدثة، حتى يتم إدخال الإطارات من جديد إلى قطاع غزة.