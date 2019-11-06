خطة أمريكية إسرائيلية للبدء بالتطبيع العلني مع دول الخليج

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية الثانية: إن وزارة الخارجية الأمريكية، توجهت بطلب رسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية، لتشكيل طواقم للبدء بتطبيق خطة التطبيع مع دول الخليج.



وأوضحت القناة، أن الخارجية الأمريكية، اطلعت على تفاصيل الخطة التي قدمها وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الشهر الماضي، وطالبت بالبدء بتنفيذها.



وبحسب القناة، تقوم الخطة على أساس تطبيع العلاقات الاقتصادية والأمنية بين إسرائيل ودول الخليج، على قاعدة استغلال المصالح المشتركة بينهم ضد إيران.



ووفقاً للقناة، تشمل الخطة اتفاق عدم الحرب بين دول الخليج وإسرائيل، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتطبيع كامل للعلاقات بينهما، خصوصاً الأمنية.



وذكرت القناة، أنه تم عرض الخطة على وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشن، الذي زار إسرائيل قبل نحو أسبوعين، ولقد رحب بالمبادرة التي وصفها بالممتازة، وطلب مزيدًا من التفاصيل حول المقترحات الإسرائيلية في هذا الشأن.



وأضافت القناة، أن المبادرة تقوم على أساس تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول الخليجية، بدون التوصل لحل للقضية الفلسطينية، لافتةً إلى أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، اجتمع مساء أمس، مع جميع الأطراف المعنية، لصياغة خطة عمل لتطبيق الخطة، تشرف على تطبيقها وزارة الخارجية الإسرائيلية.



وأشارت القناة، إلى أنه تم إطلاع الدول الخليجية المعنية على آخر التطورات بشأن الخطة، وأن بعض دول الخليجية، شكلت طواقم مشتركة مع إسرائيل، لبحث تطبيع العلاقات، وفقاً لخطة كاتس.