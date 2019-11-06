(يديعوت): الإمارات ستسمح للإسرائيليين بالدخول لأراضيها بجواز سفر إسرائيلي

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستسمح للإسرائيليين بالدخول إلى أراضيها بجواز السفر الإسرائيلي؛ لحضور معرض (إكسبو 2020) المقرر عقده في دبي تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



وأوضحت الصحيفة، أنه سيُسمح للإسرائيليين بدخول أراضي الإمارات بجوازات السفر الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن هذا يمثل حلم الآلاف من الإسرائيليين، الذي سيتحقق العام المقبل، بأن إحدى الدول العربية الأكثر حداثةً وتقدمًا في العالم، ستفتح أبوابها أمام السياح الإسرائيليين.



وأشارت الصحيفة، إلى أن إسرائيل ستقوم بإنشاء جناح خاص بها تقدم من خلاله ابتكارتها في مجالات التنقل والاستدامة والابتكار، ومن المتوقع أن يجذب المعرض، الذي يستمر ستة أشهر ملايين الزوار، بما في ذلك سياح من جميع أنحاء العالم.



وأكد مسؤولو المعرض، الذين حضروا معرض لندن الدولي للسياحة، أمس، في حديث للصحيفة، أن الإمارات تخطط للسماح للسياح الإسرائيليين بزيادة البلاد والمعرض، مشيرين إلى أن هناك اتصالات جرت على أعلى المستويات بين الإمارات وإسرائيل لفتح أبواب البلاد للسياح، الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية.



وتجري هذه الاتصالات لجعل المعرض أكبر وأبرز معرض دولي، كما يقول أحد المشرفين عليه، مرجحًا أن يكون معرض (إكسبو) أول خطوة للسماح للسياح الإسرائيليين بزيارة الإمارات حتى بعد إغلاقه، فإن السلطات الإماراتية من الممكن أن تترك بواباتها مفتوحة أمامهم، حسب الصحيفة.



وقال محمد حاتم، نائب مدير السياحة في إمارة رأس الخيمة، إن الإسرائيليون، سيتمكنون من زيارة المعرض، وحتى قد يأتون لزيارة البلاد بعد المعرض، مشيرًا إلى أن هناك بضع مئات من الإسرائيليين، سيتم استضافتهم بالفعل خلال المعرض.



ونوهت الصحيفة، إلى أنه لا يوجد أي علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والإمارات، لكن العلاقات الاقتصادية قائمة، ويسمح للإسرائيليين بدخول البلاد عبر جواز سفر أجنبي، أو بجواز سفر إسرائيلي بعد الحصول على تأشيرة خاصة.



وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، ابتعثت إسرائيل وفدًا إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر اقتصادي، وقالت الإمارات حينها إنها شركة ابتكار علمي، وليست إسرائيلية.



وأعلنت الإمارات، هذا العام باسم "عام التسامح" والذي بموجبه اعترفت السلطات رسميًا بوجود جالية يهودية في دبي، مؤلفة من عدة مئات من اليهود، الذين يحملون جنسيات أجنبية، ويعملون ويعيشون في الإمارات، كما تم الإعلان عن إنشاء مركز للأديان، وسيكون هناك أيضًا كنيس يهودي، بحسب الصحيفة.

رام الله - دنيا الوطن