اعتقال مستوطن بتهمة "التحريض على قتل نتنياهو وعائلته"

قال موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي: إن شرطة الاحتلال، اعتقلت مستوطن من مدينة عسقلان، يبلغ من العمر (55 عاماً)، وذلك للاشتباه به بالتحريض على قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.





وأوضح الموقع، أن المستوطن المعتقل، يشتبه به بالتحريض على قتل نتنياهو وعائلته، وذلك عبر تهديدات له بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).





وفي وقت سابق، قال موقع (سروجيم) الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين: إن الشرطة فتحت تحقيقاً في تهديدات باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وأضاف الموقع: أن نتنياهو تقدّم بشكوى ضد شخص عبر (فيسبوك) يدعى، "تسفيكا سبج"، نشر صورة له، (نتنياهو) معلقاً أمامه حبل مشنقة.

وكتب الإسرائيلي: شرطة "إسرائيل" استعدوا لتنظيم حركة المرور لجنازات بنيامين وسارة ويائير نتنياهو. شكراً".

رام الله - دنيا الوطن