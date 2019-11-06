محتجون يتظاهرون أمام عدد من المرافق العامة في بيروت







أبوابها أمام الطلاب، ويمارس الموظفون في الإدارات الرسمية عملهم، وقد عادت المؤسسات التجارية والمصارف إلى العمل.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، اليوم الأربعاء، أن المحتجين اللبنانيين عمدوا إلى الاعتصام أمام عدد من المرافق العامة في العاصمة بيروت ومختلف المحافظات.وبحسب الموقع، فقد اعتصم عدد من المحتجين أمام قصر العدل في بيروت، كما تظاهروا أمام شركة "أوجيرو" للاتصالات في جونيه (كسروان) شمال بيروت.كذلك، نفذ المحتجون اعتصاماً أمام وزارة التربية في منطقة (أونيسكو) ببيروت.وعمد المحتجون إلى إقفال مداخل مصلحة تسجيل السيارات في بيروت، وتمكنوا من إخراج الموظفين من داخل المركز.وفي صيدا، انطلقت تظاهرة طلابية في شوارع المدينة، جنوب البلاد، وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.وفي الجنوب أيضا، اعتصم عدد من طلاب الجامعة اللبنانية أمام مبنى السراي الحكومي في مدينة النبطية.أما في البقاع، فقد اعتصم عدد من الطلاب في بلدة بر الياس أمام المدارس، كما نفذوا تظاهرة احتجاجية تحت شعار "لا دراسة لا تدريس".شمالاً، يستمر قطع الطرقات في محافظة عكار، وإقفال المدارس والمصارف، فيما سجل قضاء الكورة حركة سير طبيعية، حيث فتحت الطرقات، وكذلك فتحت المدارس البعيدة عن طرابلس