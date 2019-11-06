ترامب يُوسّع المهمة العسكرية الأمريكية لحماية حقول النفط بسوريا





وحسب الوكالة، فإن مثل هذه الخطوة من جانب الرئيس الأمريكي تثير عددًا من "الأسئلة القانونية الصعبة" حول ما إذا كان الجيش الأمريكي، سيكون بوسعه ضرب القوات السورية أو الروسية أو غيرها في حالة وجود تهديد لحقول النفط.



يذكر، أن قرار الرئيس الأمريكي بتوسع المهمة الأمريكية في سوريا، يشطب القرار الذي اتخذه بوقت سابق بعودة 1200 جندي من سوريا إلى البلاد في أقرب وقت.



وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أعلن أن القوات الأمريكية ستقوم بـ "حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.



في سياق متصل، أفادت معلومات لصحيفة (نيويورك تايمز) بأن حوالي 900 من عسكريي الولايات المتحدة، قد يظلون موجودين في سوريا.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة، بدأت تسحب قواتها من شمال شرق سوريا، فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الولايات المتحدة ستسحب نحو ألف آخرين من سوريا.



وحسب (نيويورك تايمز)، فإن 250 منهم، سيبقون في سوريا في محافظة دير الزور، فيما سيبلغ عدد العسكريين الأمريكيين الذين يخفرون حقول نفط نحو 500، وهناك مَن يظلون موجودين في منطقة التنف، وبالتالي فإن إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين المتبقين في سوريا سيبلغ 900 شخص على وجه التقريب، حسب تقديرات الصحيفة.

رام الله - دنيا الوطنوافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على توسيع المهمة العسكرية الأميركية لحماية حقول النفط في شرق سوريا، وجاء ذلك وفق وكالة (اسوشيتد برس).