شؤون فلسطينية

جرافات الاحتلال تتوغل شرقي جباليا واستهداف أراضي المواطنين بخانيونس

جرافات الاحتلال تتوغل شرقي جباليا واستهداف أراضي المواطنين بخانيونس
رام الله - دنيا الوطن
توغلت عدة جرافات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب وكالة (الرأي)، فقد توغلت الجرافات، انطلاقاً من بوابة موقع أبو صفية شرقي جباليا خارج السياج الأمني، وباشرت بأعمال تجريف ووضع أسلاك شائكة قرب السياج.

في سياق آخر، أطلقت قوات الاحتلال، المتمركزة داخل السياج الأمني نيران رشاشاتها، تجاه الأراضي الزراعية شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين أو المواطنين.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

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