وزير الاقتصاد: وفد وزاري يضم رجال أعمال يزور روسيا نهاية الشهر الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد خالد العسيلي، وزير الاقتصاد الفلسطيني، أن هناك لجنة فلسطينية روسية عليا، تنعقد مرة واحد كل عام، مرة في روسيا وأخرى في فلسطين.



وبين العسيلي في تصريحات له لإذاعة (صوت فلسطين)، أن لجنة وزارية فلسطينية، ستتوجه إلى روسيا في الفترة ما بين 20 إلى 22 من الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه سيكون ضمن وفد اللجنة الوزارية، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا.



وأشار العسيلي، إلى أنه سيكون من ضمن الوفد كذلك، 30 شخصية من رجال الأعمال الفلسطينيين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم مناقشة العلاقات التجارية بين روسيا وفلسطين.



وفي ذات السياق، أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني، أنه سيكون هناك زيارات مرتقبة للمملكة العربية السعودية، ودولة قطر والكويت، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تأتي في سياق تنويع مصادر استيراد البضائع من الخارج.