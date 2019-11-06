شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/11/07: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة  والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/11/08: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2019/11/09: غائماً جزئياً الى صاف  ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-18 25-18 25-18 بيت لحم 25-18 25-18 25-18
رام الله والبيرة 24-17 24-17 24-17 طولكرم 30-20 30-20 30-20
نابلس 27-19 27-19 27-19 قلقيلية 30-20 30-20 30-20
جنين 29-20 29-20 29-20 سلفيت 25-18 25-18 25-18
طوباس 29-20 29-20 29-20 روابي 26-19 26-19 26-19
الخليل 25-17 25-17 25-17 غزه 29-21 29-21 29-21
أريحا 35-23 35-23 35-23 خانيونس 29-21 29-21 29-21
الأغوار الشمالية 33-21 33-21 33-21 رفح 30-20 30-20 30-20

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