طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

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بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-18 25-18 25-18 بيت لحم 25-18 25-18 25-18 رام الله والبيرة 24-17 24-17 24-17 طولكرم 30-20 30-20 30-20 نابلس 27-19 27-19 27-19 قلقيلية 30-20 30-20 30-20 جنين 29-20 29-20 29-20 سلفيت 25-18 25-18 25-18 طوباس 29-20 29-20 29-20 روابي 26-19 26-19 26-19 الخليل 25-17 25-17 25-17 غزه 29-21 29-21 29-21 أريحا 35-23 35-23 35-23 خانيونس 29-21 29-21 29-21 الأغوار الشمالية 33-21 33-21 33-21 رفح 30-20 30-20 30-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو باردا نسبياً الى بارد في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2019/11/07: يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2019/11/08: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2019/11/09: غائماً جزئياً الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي