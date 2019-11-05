شؤون فلسطينية

الوكيل جادو تفتتح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

الوكيل جادو تفتتح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفير د. أمل جادو اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة في مدينة رام الله، اجتماع أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة.

ويرأس اللجنة مكتب رئيس الوزراء وتضم عضوية 6 لجان فرعية في مختلف التخصصات، ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين والعدل والمالية والتربية والتعليم العالي والاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة.

ثمنت جادو الدعم الأوروبي للمؤسسات الفلسطينية وطالبت الاتحاد الأوروبي بضرورة لعب دور سياسي لحل القضية الفلسطينية انطلاقًا من التزامه بمبادئ القانون الدولي.داعية لتشجيع دوله الأعضاء على الاعتراف بدولة فلسطين وفق مبدأ حل الدولتين، لمواجهة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وطالبت الاتحاد الأوروبي البدء بمفاوضات رسمية للوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

من جانبه أكد رئيس اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة اسطيفان سلامة على أهمية العلاقة مع الاتحاد الاوروبي والتعاون المستمر في مختلف القطاعات وصولاً إلى اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي والارتقاء بعمل المؤسسات الفلسطينية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع. 

وقد أكد سلامة على ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بتمييز بضائع المستوطنات. كما أطلع سلامة الشركاء الأوروبيين على خطة الحكومة المتمثلة بالتنمية بالعناقيد وسبل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال دعم المنتج الوطني وإيجاد فرص لتشغيل الشباب.

كما وبحث المجتمعون سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطيني الأوروبي في عدة مجالات أخرى .

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