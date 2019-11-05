وزيرة الصحة تبحث مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة تعزيز التعاون

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة، اليوم الثلاثاء، في مكتبها برام الله مع رئيسة المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة كاميليا ستولتنبيرغ، بحضور سفيرة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستان، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روكنشواب، ومديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة د. رند سليمان.



وبحث الاجتماع دعم المعهد النرويجي للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة مالياً وتقنياً.





من جهتها، أشادت الكيلة بالدعم السخي من الحكومة النرويجية لفلسطين خصوصاً في القطاع الصحي، فيما أكدت أهمية تعزيز دور المعهد الفلسطيني للصحة العامة، وذلك لأهميته في رفد جهات الاختصاص وثنع القرار بالمعلومات اللازمة

لوضع الخطط والسياسيات والتحركات اللازمة في القطاع الصحي لتحسين صحة المواطنين.



رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي الفلسطيني.