شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة تبحث مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة تعزيز التعاون
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة سبل تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته د. الكيلة، اليوم الثلاثاء، في مكتبها برام الله مع رئيسة المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة كاميليا ستولتنبيرغ، بحضور سفيرة النرويج لدى فلسطين هيلدا هارالدستان، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روكنشواب، ومديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة د. رند سليمان.

وبحث الاجتماع دعم المعهد النرويجي للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة مالياً وتقنياً.

من جهتها، أشادت  الكيلة بالدعم السخي من الحكومة النرويجية لفلسطين خصوصاً في القطاع الصحي، فيما أكدت أهمية تعزيز دور المعهد الفلسطيني للصحة العامة، وذلك لأهميته في رفد جهات الاختصاص وثنع القرار بالمعلومات اللازمة
لوضع الخطط والسياسيات والتحركات اللازمة في القطاع الصحي لتحسين صحة المواطنين.

أخبار ذات صلة

الوكيل جادو تفتتح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

الوكيل جادو تفتتح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

شاهد: &#34;المكتب الحركي للاقتصاديين&#34; يُهنِّئ الوزير النجار بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية

شاهد: "المكتب الحركي للاقتصاديين" يُهنِّئ الوزير النجار بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية

الأحمد: فكرة عقد لقاء بين الفصائل قبل إصدار مرسوم الانتخابات &#34;مرفوضة&#34;

الأحمد: فكرة عقد لقاء بين الفصائل قبل إصدار مرسوم الانتخابات "مرفوضة"

إطلاق سلسلة من ورش العمل برام الله حول قضايا شمولية الأماكن العامة

إطلاق سلسلة من ورش العمل برام الله حول قضايا شمولية الأماكن العامة

إسرائيل تقرر ترحيل مسؤول &#34;هيومن رايتس ووتش&#34; وعريقات يعلّق

إسرائيل تقرر ترحيل مسؤول "هيومن رايتس ووتش" وعريقات يعلّق

رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول يجري 4عمليات زراعة كلى بمستشفى الشفاء

رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول يجري 4عمليات زراعة كلى بمستشفى الشفاء

مركزية فتح تُؤكد دعمها الكامل لدعوة الرئيس عباس إجراء الانتخابات

مركزية فتح تُؤكد دعمها الكامل لدعوة الرئيس عباس إجراء الانتخابات

بعد تصريحات عن أجواء سلبية.. حماس تُعلن موقفها مجددًا من الانتخابات

بعد تصريحات عن أجواء سلبية.. حماس تُعلن موقفها مجددًا من الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الوكيل جادو تفتتح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

الوكيل جادو تفتتح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

وزيرة الصحة تبحث مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة تعزيز التعاون

وزيرة الصحة تبحث مع المعهد الوطني النرويجي للصحة العامة تعزيز التعاون

شاهد: &#34;المكتب الحركي للاقتصاديين&#34; يُهنِّئ الوزير النجار بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية

شاهد: "المكتب الحركي للاقتصاديين" يُهنِّئ الوزير النجار بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية

إطلاق سلسلة من ورش العمل برام الله حول قضايا شمولية الأماكن العامة

إطلاق سلسلة من ورش العمل برام الله حول قضايا شمولية الأماكن العامة

رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول يجري 4عمليات زراعة كلى بمستشفى الشفاء

رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول يجري 4عمليات زراعة كلى بمستشفى الشفاء

فرنسا: المصادقة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة عمل مُدان

فرنسا: المصادقة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة عمل مُدان

منظمة التحرير: قرار الاحتلال طرد ممثل (رايتس ووتش) مُعادٍ للقيم الإنسانية

منظمة التحرير: قرار الاحتلال طرد ممثل (رايتس ووتش) مُعادٍ للقيم الإنسانية

معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يُساهم بحمايتها من الاحتلال

معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يُساهم بحمايتها من الاحتلال

منوعات

ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بهذه الصورة

ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بهذه الصورة

ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟

ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

تيم حسن بـ&#34;لوك&#34; جديد من أجل &#34;العميد&#34;

تيم حسن بـ"لوك" جديد من أجل "العميد"

&#34;وقفة الكوع&#34;.. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

عربي

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل