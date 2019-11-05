شاهد: "المكتب الحركي للاقتصاديين" يُهنِّئ الوزير النجار بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية















رام الله - دنيا الوطنزار وفد من المكتب الحركي المركزي للاقتصاديين بالأقاليم الجنوبية، يوم الثلاثاء، الوزير الأستاذ الدكتور علي النجار، في مكتبه بمدينة غزة، مقدِّمًا التهنئة له بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسطين بدرجة وزير.وضمَّ الوفدُ القائم بأعمال أمين سر المكتب الحركي إسماعيل حويحي، وأعضاء المكتب الحركي المركزي، وعدد من أعضاء المكاتب الحركية الفرعية للاقتصاديين بالأقاليم الجنوبية.وأثنى حويحي على قرار الرئيس محمود عباس بتعيين الأستاذ الدكتور على النجار عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسطين، لما يتمتع به النجار من خبرة أكاديمية وعلمية واسعة، اكتسبها من خلال عمله في الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر التي عمل فيها عميدا لشئون الطلبة، ونائباً لرئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية، وعميداً للدراسات المتوسطة.وأضاف أن الأستاذ الدكتور علي النجار مؤهل لشغر هذا الموقع الهام والحساس، فهو يحمل درجة الأستاذية، وحصل على كافة درجاته العلمية الثلاث من جامعة الأزهر الشريف، الأمر الذي يؤهله ليكون عنوان من عناوين الاسلام الوسطي في فلسطين.وتمنَّى حويحي للوزير النجار التوفيق والنجاح في مهمّته الجديدة.بدوره رحب الوزير النجار بوفد المكتب الحركي للاقتصاديين، مشيداً بدور الاقتصاديين الفلسطينيين في تحقيق الشراكة، والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية المستدامة في فلسطين.وأكد على أهمية التواصل مع كافة مفردات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته من أجل تحقيق رسالة الأزهر الشريف الذي يعتبر منار للفكر الإسلامي الوسطي.وفي ختام الزيارة قدم المكتب الحركي للاقتصاديين درع درعاً تذكاريا للوزير النجار بهذه المناسبة.