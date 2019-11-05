دولي

نتنياهو: لن نسمح أبداً لإيران بتطوير الأسلحة النووية

نتنياهو: لن نسمح أبداً لإيران بتطوير الأسلحة النووية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان وتسعى لتطويق إسرائيل وتهديدها وتدميرها"، مشيراً إلى أن تل أبيب تقاتل رداً على ذلك.

وقال في بيان له على خلفية قرار إيران تخليها عن التزامات أخرى من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى: "لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية".

وتابع: هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني أعلن صباح اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ غداً الخطوة الرابعة باتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهي ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" النووية.

أخبار ذات صلة

كحلون: لا أرى سوى حل واحد للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الإسرائيلية

كحلون: لا أرى سوى حل واحد للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الإسرائيلية

جنرال إسرائيلي: عام 2020 سيكون عامًا سيئًا علينا

جنرال إسرائيلي: عام 2020 سيكون عامًا سيئًا علينا

بريطانيا: راضون عن دورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود

بريطانيا: راضون عن دورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود

أردوغان يضع شرطاً للالتزام بالاتفاقيات مع موسكو وواشنطن

أردوغان يضع شرطاً للالتزام بالاتفاقيات مع موسكو وواشنطن

الليكود: نتنياهو يدعم تشكيل حكومة وحدة لا انتخابات مباشرة

الليكود: نتنياهو يدعم تشكيل حكومة وحدة لا انتخابات مباشرة

ترامب رئيس الـ 11 ألف تغريدة بـ (تويتر)

ترامب رئيس الـ 11 ألف تغريدة بـ (تويتر)

القناة 13: مصادر قضائية إسرائيلية تُرجح تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

القناة 13: مصادر قضائية إسرائيلية تُرجح تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو

وزير إسرائيلي يقترح إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة فقط

وزير إسرائيلي يقترح إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة فقط

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

إطلاق سلسلة من ورش العمل برام الله حول قضايا شمولية الأماكن العامة

إطلاق سلسلة من ورش العمل برام الله حول قضايا شمولية الأماكن العامة

رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول يجري 4عمليات زراعة كلى بمستشفى الشفاء

رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول يجري 4عمليات زراعة كلى بمستشفى الشفاء

فرنسا: المصادقة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة عمل مُدان

فرنسا: المصادقة الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة عمل مُدان

منظمة التحرير: قرار الاحتلال طرد ممثل (رايتس ووتش) مُعادٍ للقيم الإنسانية

منظمة التحرير: قرار الاحتلال طرد ممثل (رايتس ووتش) مُعادٍ للقيم الإنسانية

معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يُساهم بحمايتها من الاحتلال

معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يُساهم بحمايتها من الاحتلال

16.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمخصصات موظفي التقاعد المدنيين

16.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمخصصات موظفي التقاعد المدنيين

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل رسالة الرئيس للفصائل عبر لجنة الانتخابات

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل رسالة الرئيس للفصائل عبر لجنة الانتخابات

الشيخ: مرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة والوطن دائرة واحدة

الشيخ: مرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة والوطن دائرة واحدة

منوعات

ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بهذه الصورة

ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بهذه الصورة

ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟

ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

تيم حسن بـ&#34;لوك&#34; جديد من أجل &#34;العميد&#34;

تيم حسن بـ"لوك" جديد من أجل "العميد"

&#34;وقفة الكوع&#34;.. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

عربي

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل