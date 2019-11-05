نتنياهو: لن نسمح أبداً لإيران بتطوير الأسلحة النووية

وتابع: هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله"، وفق تعبيره.



وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني أعلن صباح اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ غداً الخطوة الرابعة باتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهي ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" النووية.

