نتنياهو: لن نسمح أبداً لإيران بتطوير الأسلحة النووية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان وتسعى لتطويق إسرائيل وتهديدها وتدميرها"، مشيراً إلى أن تل أبيب تقاتل رداً على ذلك.
وقال في بيان له على خلفية قرار إيران تخليها عن التزامات أخرى من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى: "لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن "إيران توسع رقعة عدوانها في كل مكان وتسعى لتطويق إسرائيل وتهديدها وتدميرها"، مشيراً إلى أن تل أبيب تقاتل رداً على ذلك.
وقال في بيان له على خلفية قرار إيران تخليها عن التزامات أخرى من الاتفاق النووي مع الدول الكبرى: "لن نسمح أبدا لإيران بتطوير الأسلحة النووية".
وتابع: هذا ليس من أجل ضمان أمننا ومستقبلنا فحسب ولكن أيضا من أجل ضمان مستقبل الشرق الأوسط والعالم كله"، وفق تعبيره.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني أعلن صباح اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ غداً الخطوة الرابعة باتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهي ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" النووية.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني أعلن صباح اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتخذ غداً الخطوة الرابعة باتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وهي ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فوردو" النووية.
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