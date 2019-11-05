شؤون فلسطينية

رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول يجري 4عمليات زراعة كلى بمستشفى الشفاء

رئيس قسم زراعة الأعضاء بمستشفى ليفربول يجري 4عمليات زراعة كلى بمستشفى الشفاء
رام الله - دنيا الوطن
أجرى د.عبد القادر حماد، استشاري، رئيس قسم زراعة الأعضاء فى مستشفى ليفربول، أربع عمليات زراعة كلى في مستشفى الشفاء في غزة، مع فريق زراعة الكلية المحلي.

وبلغ عدد مرضى الزراعة حتي آخر زيارة، 69 حالة، بالإضافة لأربع حالات زراعة كلية هذا الأسبوع . 

وشارك حماد الذي يرأس وفداً بريطانياً، الفريق المحلى لزراعة الكلى برئاسة الدكتور عبد الله القيشاوى، استشاري، رئيس قسم أمراض وزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي، ود. فايز زيدان، رئيس قسم المسالك البولية ود.حسام سعد الدين، ومشرف التمريض خضر حسونة، وثلة من الأطباء والتمريض.




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