مركزية فتح تُؤكد دعمها الكامل لدعوة الرئيس عباس إجراء الانتخابات

اللجنة المركزية لحركة فتح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والناطق الرسمي باسمها، نبيل أبو ردينة: إن اللجنة المركزية لحركة فتح، أعربت خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بدعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه الدعوة من قبله.



جاء ذلك، خلال رسالة مكتوبة، سُلمت له الليلة، رداً على رسالته الموجهة لرئيس لجنة الانتخابات المركزية، وذلك لعرضها على القوى والفصائل الفلسطينية والمتعلقة بإجراء الانتخابات، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).