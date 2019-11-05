بعد تصريحات عن أجواء سلبية.. حماس تُعلن موقفها مجددًا من الانتخابات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، "من جديد أكدت حركة حماس، اليوم، جديتها الكاملة في التعاطي مع موضوع الانتخابات، وإصرارها على أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يمثله في الهيئات المختلفة (الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني)، واعتبار ذلك حق أصيل لشعبنا، يجب أن تتكاتف الحالة الوطنية من أجل إتمامه".



وأضاف قاسم في تصريح له: "شعبنا الفلسطيني، الذي يواصل نضاله ضد الاحتلال وسياسته الإجرامية، ويقاوم كل محاولات كسره، يستطيع أن يدير عملية انتخابية حقيقة عبر حوار ينتج توافقًا وطنيًا".



وأضح : يستحق شعبنا الفلسطيني الذي قدم تضحيات عظيمة من أجل حريته، أن ينعم بحرية اختيار من يمثله، وأن يكون هو دائماً مصدر الشرعية لكل المؤسسات القيادية.



وكانت قيادات فلسطينية من عدة فصائل، أكدت أنها تلقت ردوداً سلبية من الرئيس (أبو مازن) بخصوص إجراء الانتخابات، من قبل الدكتور حنا ناصر.



وقال القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر: "الرئيس محمود عباس يرفض اللقاء الوطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، مما يعني دخولنا في نفق ومتاهة جديدة".



أما القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش فقال: "ما لمسناه اليوم خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، أن هناك عودة للأجواء السلبية من خلال التراجع عن بعض الأجواء التي سمعناها الأسبوع الماضي، وهناك حديث عن مرسوم رئاسي، ومن ثم اللقاء الوطنى، نحن نؤكد على أهمية اللقاء الوطني أولاً".