قيادي فلسطيني ينفي تسلّم الفصائل ردًا سلبيًا من الرئيس بخصوص الانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

عبدالهادي مسلم

نفى عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية، سفيان مطر، الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع، بأن الفصائل تسلمت رداً سلبياً من قبل الرئيس محمود عباس، حول الانتخابات.



وقال مطر: "ما حدث خلال الاجتماع بأننا اتفقنا كفصائل أن نقوم بدراسة رد الرئيس داخلياً على أن يتم عقد اجتماع للقوى والفصائل لإبداء كل تنظيم رأيه، وأكد مطر بأن هناك إصراراً من قبل الرئيس (أبو مازن) ومن كل القوي على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل غير متزامن".



وكانت قيادات فلسطينية من عدة فصائل، أكدت أنها تلقت ردوداً سلبية من الرئيس (أبو مازن) بخصوص إجراء الأنتخابات، من قبل الدكتور حنا ناصر.



وقال القيادي بالجبهة الشعبية ماهر مزهر: "الرئيس محمود عباس يرفض اللقاء الوطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، مما يعني دخولنا في نفق ومتاهة جديدة".



أما القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش فقال: "ما لمسناه اليوم خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، أن هناك عودة للأجواء السلبية من خلال التراجع عن بعض الأجواء التي سمعناها الأسبوع الماضي، وهناك حديث عن مرسوم رئاسي، ومن ثم اللقاء الوطنى، نحن نؤكد على أهمية اللقاء الوطني أولاً".