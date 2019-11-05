دولي

كحلون: لا أرى سوى حل واحد للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الإسرائيلية

كحلون: لا أرى سوى حل واحد للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الإسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، إنه لا يرى أي حل آخر للمأزق على الساحة السياسية الإسرائيلية، سوى تشكيل حكومة وحدة، وذلك لأن كل كتلة تريد تشكيل حكومة لها"، وفق ما أوردته صحيفة (يديعوت أحرنوت).

وخلال المؤتمر السنوي لوزارة المالية الذي عُقد في مدينة القدس، أضاف كحلون: "ليس سراً أن هناك مأزقاً غير مسبوق في النظام السياسي، ولا أعرف كيف نخرج منه، لكني أحث الجميع على الخروج منه".

وأشار إلى أنه "إذا كان هناك المزيد من الانتخابات، فسنحصل على نفس النتيجة، لن يكون هناك قرار، لن يكون هناك كتلة مع 70 أو 80 مقعداً، لذلك دعونا ندعي أننا أجرينا المزيد من الانتخابات وأنشأنا حكومة، أقول لكم إن الانتخابات الرابعة لن تنجح، لأن كل كتلة تريد تشكيل حكومة لوحدها"، على حد قوله.

وبحسب الصحيفة، شدد وزير المالية على أنه "لا يوجد بيان علني وأكثر وضوحاً لتشكيل حكومة وحدة؛ الجمهور قال كلمته؛ أنا لا أعرف ما هي حكومة الوحدة لأنني لم أكن وزيراً بها أبداً، ولا أعرف هل كانت حكومة نافعة أو حكومة مشلولة، ولكن الوضع السياسي يقودنا نحو حكومة وحدة، يجب ألا ندع الإنجازات الاقتصادية تتراجع، بسبب المشاكل السياسية وبسبب النرجسية"، وفق تعبيره.

ولفت كحلون إلى أن "الوضع في المرة القادمة لن يتغير؛ في حالة توحيد الأحزاب وتشكيل حكومة وحدة، ينبغي على القادة الاعتذار للناخبين لقولهم إننا حاولنا تشكيل حكومة بمفردنا لإنشاء أفضل حكومة يمكن أن تكون لإسرائيل، ولكننا لم ننجح".

يُشار إلى أن عضو الكنيست عن حزب (الليكود)، ميكي زوهار، دعا إلى إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، بعد يوم واحد من رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اقتراح رئيس حزب (شاس) أريه درعي، إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة بينه وبين رئيس حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس، في محاولة لحسم المنافسة على هذا المنصب، مضيفاً أن "نتنياهو من المرجح أن يوافق، لكنه يدعي أنه لا يعزز القانون".

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