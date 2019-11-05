نقابة الصحفيين: الدعوة الأمريكية للصحفيين الفلسطينيين فشلت وأُلغيت الدورة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، انتصار "الإرادة الوطنية المهنية لصحفيي فلسطين، الذين سطروا أروع آيات الفخار بمواقفهم الوطنية المشرفة"، وفق تعبيرها.



وقالت النقابة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "منذ فترة زمنية طويلة، تابعت نقابة الصحفيين، دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لعدد من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، تحت عنوان (دعوة) اعتبرتها النقابة منذ اللحظه الأولى دعوة مشبوهة بمحتواها وهدفها وتوقيتها والطريقة السرية التي تمت فيها الدعوة وكل إجراءاتها".



وأضافت النقابة: "منذ علمنا بالدعوة من عدد الصحفيين الذين نحييهم على موقفهم الوطني والمهني، حيث أبلغوا نقابتهم بهذه الدعوة، وأبلغوا سفارة الأمريكان برفض مجرد استقبال الدعوة،

تابعنا مع المدعوين الآخرين الذين أبلغنا بعضهم أيضاً بدعوته وأسماء من تم دعوتهم من المؤسسات والصحفيين، قمنا بالتصال مع الجميع وذكرناهم من خلال اتصالاتنا معهم بقرار النقابة رفض الدعوة شكلاً ومضموناً، وطلبنا منهم عدم الحضور ورفض أي دعوة من مؤسسات الإدارة الأميركية، بعد قرارات إدارة ترامب ضد شعبنا، ومنها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وإغلاق ممثلية دولة فلسطين في واشنطن، وقطع المساعدات الأمريكية لـ (أونروا) والسلطة كعقاب على رفض شعبنا بكل قواة ومؤسساته وقيادته لصفقة التصفية الأمريكية لقضيتنا، والتي سميت صفقة القرن".



وقالت نقابة الصحفيين: "من باب المكاشفة التامة مع كافة الصحفيين الفلسطينيين الأحرار الشرفاء، نعلن الآن أن كل المؤسسات التي دُعيت التزمت بموقف النقابة، وأن كل الصحفيين أيضاً أبلغونا الالتزام بموقف النقابة، وأبلغوا سفارة واشنطن برفض المشاركة، التزاماً بقرار الإجماع الوطني وقرار النقابة

ونُسجل لهم اليوم جميعاً صفحات من نور على مواقفهم المشرفة،

ونُسجل أيضاً صفحات من نور وعز وفخار بهذا الجسم الصحفي الذي مهما عملنا وفعلنا من أجله لن نبلغ حجم تضحياته ومواقفه المهنية والوطنية، وهذا عهدنا بهم دوما".



وتابع: نقول إنه لولا هذا الالتزام والالتفاف منكم ومن شعبنا ومن الرأي العام الذي ساندنا بموقفنا، وشجعنا على اتخاذ مواقف غير مسبوقه لما وصلنا لهذه النتيجة، والتي اضطرت معها أكبر قوة غاشمة على الأرض من إبلاغ المشاركين بإلغاء الدورة، علماً أن صحفيينا أبلغونا بمواقفهم وقرارهم قبل إلغاء الدورة من جانب الخارجية الامريكية.



وأوضحت النقابة، أن "هذا المعركة بصغرها كما ربما يعتبر البعض إلا أنها يجب أن تكون درساً للجميع ألا أحد يستطيع هزيمة إرادة صحفيينا، ولا أحد يستطيع أن يهزم إرادة شعبنا الفلسطيني، وإننا نستطيع أن نفعل الكثير، وأن نقول (لا) لأكبر قوة على الأرض وللاحتلال الزائل، مهما طال الزمن بإرادة شعبنا ومن أجل وطننا وقدسنا التي تسكن أرواحنا وقلوبنا ومأوى قلوب أحرار العالم أجمع سيدة المدن القدس، عاصمة دولة فلسطن، وتاجها دُرة الكون أجمع"، وفق تعبيرها.



وختمت النقابة حديثها قائلة: "نقول للأمريكان: إنكم لن تستطيعوا أن تلتفوا على الإرادة الوطنية الحرة للصحفيين الفلسطينيين، ولشعبنا الفلسطيني من حقنا أن نفرح، وان نفتخر بصحفيينا وبنقابتنا".