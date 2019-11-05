بسبب أزمة العجول.. سلطات الاحتلال تسحب بطاقة (VIP) من مسؤول فلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت قناة (كان)، أن السلطات الإسرائيلية، سحبت بطاقة (VIP) من الوكيل المساعد في وزارة الزراعة الفلسطينية، طارق أبو لبن.



وقالت القناة: إن السلطة الفلسطينية، تراجعت عن التفاهمات التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي؛ بإعادة استيراد العجول من "إسرائيل"، لذا فإنها سحبت بطاقة (VIP) من أبو لبن.



وأوضحت القناة، أن سلطات الاحتلال، فرضت خلال الأيام الأخيرة المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية، بعد التراجع عن التفاهمات، كما سحبت بطاقات (BMC) من بعض كبار مستوردي العجول من الخارج، وجمدت تصاريح الاستيراد منهم.