جنرال إسرائيلي: عام 2020 سيكون عامًا سيئًا علينا

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال، الجنرال أهارون حليوة، من "تدهور أمني"، مستعرضًا خريطة التهديدات على إسرائيل.



وقال حليوة، محذراً: "هذا ليس تخويفاً، هذه تهديدات تتطور"، فوفقاً له فإن كل المؤشرات تظهر أن عام 2020 سيكون عامًا سيئًا، وسيضم إمكانيات سلبية لمصالح إسرائيل.



ووفق موقع (i24) فقد جاءت تصريحاته على خلفية مطالبة رئيس الحكومة والجيش الإسرائيلي، بزيادة ملموسة بالميزانية الأمنية تضم عدة مليارات خلال السنوات المقبلة، في المقابل فإن وزارة المالية تطالب الجيش الإسرائيلي، بإجراء عملية إصلاح داخلية.



وصادقت الكنيست أمس على تقليصات واسعة، وافقت عليها الحكومة قبل أشهر بمبلغ وصل إلى أربعة مليارات شاكل، لكن هذه التقليصات غير كافية، حيث تطالب وزارة المالية من مراقب الدولة، ورئيس الكنيست بتقليص ميزانياتهم.