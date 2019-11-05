شؤون فلسطينية

منظمة التحرير: قرار الاحتلال طرد ممثل (رايتس ووتش) مُعادٍ للقيم الإنسانية

منظمة التحرير: قرار الاحتلال طرد ممثل (رايتس ووتش) مُعادٍ للقيم الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بطرد ممثل (هيومن رايتس ووتش) في الأرض المحتلة، عمر شاكر، بأنه قرار سياسي بامتياز، يعبر عن نهج حكومة الاحتلال الاستيطانية، المبني على العنصرية وتحدي القوانين 
والاعراف الدولية بصفتها حكومة كيان خارجة عن القانون، وتمارس الجرائم والانتهاكات بحق الإنسانية".

وأضافت الدائرة في بيان لها: "إن هذا القرار يظهر من جديد معاداة حكومة الاحتلال لمؤسسات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، بسبب معاداتها أصلاً لكل القيم والأعراف الإنسانية والقوانين التي تنظمها، الأمر الذي يتطلب خطوات جدية من قبل المؤسسات الدولية، لاتخاذ الإجراءات الملزمة، في مثل هذه الحالات، بوضع الاحتلال على القائمة السوداء لأعداء الإنسانية، والعمل على تحويل كل جرائمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت الدائرة: "إننا وإذ ندين بأشد العبارات هذا القرار، فإننا نحث منظمة (هيومين رايتس ووتش) على مواصلة عملها في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، وكشف الجرائم التي يمارسها الاحتلال منذ عشرات السنين بحق الفلسطينيين، شعباً وأرضاً ومقدسات".

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