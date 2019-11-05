شؤون فلسطينية

شركات إطارات السيارات بغزة تُقرر إغلاق جميع محلاتها غدًا

شركات إطارات السيارات بغزة تُقرر إغلاق جميع محلاتها غدًا
خاص دنيا الوطن
قررت شركات إطارات السيارات العاملة في قطاع غزة، إغلاق محلاتها وتسريح جميع عمالها؛ بسبب منع إدخال الإطارات من الجانب الإسرائيلي.

 وقال الناطق باسم اتحاد تجار إطارات السيارات بغزة، طرزان دغمش لـ"دنيا الوطن": إن شركات "دغمش، وعبد العال، ودياب، وبارود، وأبو علبة، والجملة، وعويضة، والدهشان، والأشرم، والكحلوت، وحمودة، والبيطار، ومناع، وإكي، وأبو غليون"، ستُغلق أبوابها بدءًا من الغد عند الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً.

وكانت محلات بيع إطارات السيارات، قد أغلقت في تاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أبوابها بسبب ما قالوا أنه احتكار السلعة، وكذلك منع الجانب الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع، منذ عام ونصف.

أخبار ذات صلة

معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يساهم بحمايتها من الاحتلال

معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يساهم بحمايتها من الاحتلال

16.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمخصصات موظفي التقاعد المدنيين

16.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لمخصصات موظفي التقاعد المدنيين

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل رسالة الرئيس للفصائل عبر لجنة الانتخابات

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل رسالة الرئيس للفصائل عبر لجنة الانتخابات

الشيخ: مرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة والوطن دائرة واحدة

الشيخ: مرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة والوطن دائرة واحدة

محافظ سلطة النقد يشارك في إطلاق فعاليات المؤتمر التكنولوجي اكسبوتك 2019

محافظ سلطة النقد يشارك في إطلاق فعاليات المؤتمر التكنولوجي اكسبوتك 2019

الديمقراطية: إنجاح الانتخابات الشاملة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً

الديمقراطية: إنجاح الانتخابات الشاملة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً

الاتيرة تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; مخطط إسرائيلي لسرقة (50) واديًا بالضفة عبر &#34;السدود&#34;

الاتيرة تكشف لـ"دنيا الوطن" مخطط إسرائيلي لسرقة (50) واديًا بالضفة عبر "السدود"

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار&#34; التكنولوجيا المالية&#34;

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار" التكنولوجيا المالية"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يساهم بحمايتها من الاحتلال

معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يساهم بحمايتها من الاحتلال

محافظ سلطة النقد يشارك في إطلاق فعاليات المؤتمر التكنولوجي اكسبوتك 2019

محافظ سلطة النقد يشارك في إطلاق فعاليات المؤتمر التكنولوجي اكسبوتك 2019

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار&#34; التكنولوجيا المالية&#34;

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار" التكنولوجيا المالية"

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده

مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

اشتية: الانتخابات التشريعية والرئاسية فرصة لمشاركة الشباب بالعملية الديمقراطية

اشتية: الانتخابات التشريعية والرئاسية فرصة لمشاركة الشباب بالعملية الديمقراطية

منوعات

ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بهذه الصورة

ديمة الجندي تشعل غضب محبيها بهذه الصورة

ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟

ليلى علوي تعيد نشر صور رومانسية جمعتها بـ نور الشريف.. والسبب؟

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

تيم حسن بـ&#34;لوك&#34; جديد من أجل &#34;العميد&#34;

تيم حسن بـ"لوك" جديد من أجل "العميد"

&#34;وقفة الكوع&#34;.. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

عربي

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل