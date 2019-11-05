شركات إطارات السيارات بغزة تُقرر إغلاق جميع محلاتها غدًا

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خاص دنيا الوطن

قررت شركات إطارات السيارات العاملة في قطاع غزة، إغلاق محلاتها وتسريح جميع عمالها؛ بسبب منع إدخال الإطارات من الجانب الإسرائيلي.



وقال الناطق باسم اتحاد تجار إطارات السيارات بغزة، طرزان دغمش لـ"دنيا الوطن": إن شركات "دغمش، وعبد العال، ودياب، وبارود، وأبو علبة، والجملة، وعويضة، والدهشان، والأشرم، والكحلوت، وحمودة، والبيطار، ومناع، وإكي، وأبو غليون"، ستُغلق أبوابها بدءًا من الغد عند الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً.



وكانت محلات بيع إطارات السيارات، قد أغلقت في تاريخ 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أبوابها بسبب ما قالوا أنه احتكار السلعة، وكذلك منع الجانب الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع، منذ عام ونصف.