معايعة: إدراج مواقع فلسطينية على قائمة التراث العالمي يساهم بحمايتها من الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

اكدت وزيرة السياحة والاثار على أهمية استمرار العمل المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة للاستمرار في التطوير السياحي لمواقع التراث العالمي والتي تحتضنها فلسطين ووضع حد لأطماع الاحتلال والمستوطنين على الارض وإجراءات الاحتلال.



جاءت اقوال الوزيرة معايعة في معرض زيارتها التفقدية لموقع التراث العالمي في بتير، هذا المواقع والذي استطاعت فلسطين من خلال النجاح في إدراجه كموقع تراث عالمي فلسطيني لدى اليونسكو والحفاظ علية كموقع أثرى مهم محليا وعالميا وتطويره سياحيا ليصبح مقصد سياحي جديد يضاف للمقاصد السياحية التي تمتلكها فلسطين وفي وضع حد لأطماع الاحتلال والمستوطنين في بناء جدار الضم والتوسع على أراضي الموقع، ووضع حد لإجراءات الاحتلال.



وأضافت معايعة: شكل انضمام دولة فلسطين إلى منظمة 'اليونسكو' بداية المشوار للعمل على إعداد وتقديم طلب ادراج ' بتير' على لائحة التراث العالمي وذلك بعد ان أدراج موقع 'مهد ولادة يسوع المسيح: كنيسة المهد وطريق الحجاج' ببيت لحم الى قائمة التراث العالمي العام الماضي، حيث تعتبر بتير الموقع الثالث المدرج لفلسطين بعد القدس وبيت لحم، علما بان فلسطين تمتلك حاليا أربع مواقع مسجلة على قائمة مواقع التراث العالمي.



و تحدثت معايعة عن أهمية الخطة الادارية والحفاظيه لموقع أرض الزيتون والعنب- المدرجات الزراعية لجنوب القدس في بتير والتي انجزتها طواقم وزارة السياحة والاثار وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ، حيت ستسهم هذه الخطة في الحفاظ على الموقع وتحديد المشاريع ذات الاهمية لهذا الموقع خلال الـ 10 اعوام القادمة علاوة على القيام بالعديد من المشاريع والتي عملت على ترميم منازل و مواقع اثرية بالإضافة لترميم المدرجات والمساطب الزراعية في المرحلة الاولى و الثانية ومشاريع ذات علاقة بالحفاظ على البيئة الحضارية لموقع التراث العالمي بتير والعديد من المشاريع التي ساهمت و تساهم في تطوير الموقع وجذب الوفود السياحية له.



وأكدت معايعة اهمية الترويج السياحي للموقع وتطوير البنية السياحية، ليتلائم والمواقع السياحية العالمية، حيث يعتبر الموقع والذي يمتد 545 ألف متر مربع ذا اهمية كبيرة تاريخيا وجغرافيا ويتميز بنظام مائي وزراعي وتراثي فريد، ومشهد ثقافي ذي اطلالة طبيعية وبيئية خلابة ووديان ومدرجات زراعية فريدة من نوعه، لاستخدامه نظام المدرجات ولنوعية التصميم الهندسي للمناطير ونظام توزيع المياه في المدرجات بشكل عادل، ما يجعله وجهة للسياحة العالمية والوافدة.



ومن جهته فقد اشاد رئيس البلدية تيسير قطوش بالدور الكبير الذي قامت به الوزيرة معايعة ووزارة السياحة والاثار للنهوض بقطاع السياحة والتراث الثقافي في كافة المناطق والمواقع وخاصة في بتير، علاوة على شكره للدور الكبير الذي لعبته الوزارة في عملية تسجيل مدرجات بتير على لائحة التراث العالمي، الامر الذي ساهم وبشكل فاعل في ايقاف جدار الضم والتوسع في هذه المنطقة المهمة.



وتحدث قطوش عن اهمية استمرار وزارة السياحة والاثار بجهودها في مجال الترويج السياحي للمسارات السياحية في مختلف محافظات الوطن وعلى راسها بتير، حيث ساهم هذا الترويج في زيادة اعداد السياح القادمين الى بتير بشكل واضح، وساهم في تعدد مصادر الدخل المحلي للبلدة ودفع عجلة الاقتصاد.