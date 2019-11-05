شؤون فلسطينية

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل رسالة الرئيس للفصائل عبر لجنة الانتخابات

قيادي بالشعبية يكشف تفاصيل رسالة الرئيس للفصائل عبر لجنة الانتخابات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر: إن الرسالة التي حملها رئيس لجنة الانتخابات المركزية للفصائل الفلسطينية بغزة اليوم الثلاثاء، هي ورقة موجهة لفصائل العمل الوطني والإسلامي تقول بكل وضوح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد إصدار مرسوم رئاسي أولاً بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية بالتتابع.

وأضاف مزهر، لقناة (الغد)، أن الرسالة المهمة أنه لن يعقد الاجتماع القيادي قبل المرسوم الرئاسي، والاجتماع القيادي سيتناول بوضوح موضوع الانتخابات والشراكة الوطنية.

وأوضح مزهر، أن ذلك معناه عدم مناقشة المشروع السياسي، وأنه لن يتم العمل من أجل تهيئة المناخات من أجل عقد الانتخابات بشكل واضح وصريح، والطلبات التي تقدمت بها الفصائل وأجمعت عليها وهي دعوة الاجتماع القيادي المقرر أولاً وأن يكون في الخارج بمصر أبو لبنان أو أي موقع نتفق عليه، والرئيس محمود عباس يرفض ذلك، وهذا معناه أننا بدئنا ندخل في نفق ومتاهة، وفق تعبيره. 

واستطرد قائلا:” واليوم نقول أن الانتخابات تأخرت كثيرا، فمن حق الشعب الفلسطيني أن تجرى الانتخابات، فلا أحد يمن على شعبنا بإجراء العملية الانتخابية ولكن نريد انتخابات مبنية على الشراكة ووقف الهيمنة و مبنية الثوابت الوطنية و البرنامج السياسي حتى نستكمل مشوار النصر و التحرير ضد الإحتلال”.

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