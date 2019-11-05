الشيخ: مرسوم رئاسي بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة والوطن دائرة واحدة

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أنه سيكون هناك مرسوم رئاسي واحد بانتخابات تشريعية ورئاسية غير متزامنة، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس رغم كل الضغوط ثابتين على الثوابت، وأن رواتب الأسرى والشهداء خط أحمر لا يمكن المساس بها.



جاء ذلك، خلال لقاء قيادات من حركة فتح بإقليم سلفيت حسين الشيخ بمكتبه في مدينة رام الله، حيث جرى بحث ملفات الاستيطان ونهب الأرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد الشيخ، أن فتح تسعى لتجسيد الديمقراطية في كافة أطرها، متابعاً: "إننا أمام مرحلة في غاية الصعوبة وبحاجة لتكاتف كل الجهود لحماية المشروع الوطني، فالقدس معركتنا الأساسية وتجديد الشرعيات يعزز النهج الديمقراطي ويشكل أقصر الطرق لوحدة الوطن".



وأضاف الشيخ: "إننا ذاهبون لانتخابات تشريعية نزيهة والوطن دائرة واحدة والقدس هي الأساس".



رام الله - دنيا الوطن