الديمقراطية: إنجاح الانتخابات الشاملة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً





وأشار البيان، إلى أن ذلك لبحث الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة الفلسطينية (الرئاسية والتشريعية) ومؤسسات منظمة التحرير (المجلس الوطني الفلسطيني) وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لضمان حريتها ونزاهتها وشمولها واحترام نتائجها.



رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية الانتخابات كاستحقاق وطني ودستوري كمدخل لتوحيد الحالة الفلسطينية المنقسمة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.وأوضحت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن إنجاح الانتخابات والتوافق على سبل وشروط إجراءها يتطلب حواراً وطنياً شاملاً على مستوى الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.