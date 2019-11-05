الاتيرة تكشف لـ"دنيا الوطن" مخطط إسرائيلي لسرقة (50) واديًا بالضفة عبر "السدود"

رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة

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خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير

كشفت رئيسة سلطة جودة البيئة، عدالة الأتيرة، أن هناك مخططاً للإدارة المدنية الإسرائيلية، سُمي بـ (مخطط إقليمي لإدارة المياه الجارية) في أودية الضفة الغربية من أجل سرقة المياه، وذلك بتحديد 50 موقعاً على مجاري الأودية في الضفة الغربية، التي تتشكل في أودية الضفة الغربية بفصل الشتاء، لإنشاء سدود بارتفاعات مختلفة.



وأضافت الأتيرة، في تصريح لـ "دنيا الوطن": يهدف هذا المشروع وفق ما يسمونه بالحصاد المائي؛ لاستغلالها لصالح مستوطنات ومتنزهات طبيعية، وقد نشرت خرائط لهذه المناطق، حُدد عليها المناطق المستهدفة بارتفاعات مختلفة للسدود من بين خمسة لسبعة لعشرة، مع حساب كمية المياه في كل منطقة من المناطق التي يمكن الاستفادة منها لعمل مناطق سياحية ومناطق طبيعية بالإضافة إلى تحويل المياه لصالح الزراعة للمستوطنين.



وعن المناطق التي تم تحديدها قالت: أعرف بعضها كسد في منطقة فصايل بالجفت في منطقة الأغوار، وسد آخر بمنطقة وادي القلط في محافظة أريحا، وفي مدينة رام الله في منطقة نعلين، وسد آخر قرب قرى كفر نعمة ووادي ثرثر، وهناك سد بمنطقة العوجا، هذا ما نشر من الجانب الإسرائيلي".



وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني، لا يعلم إن بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذا المشروع أم لا، أو إن كانوا انتهوا من الدراسات والتأثيرات البيئية من وجهة نظر إسرائيلية، متممة: "القصد هو سرقة مئات آلاف من كميات الأمطار من المياه السطحية، التي تجري في الوديان الفلسطينية لأغراض مختلفة لصالح المستوطنين الإسرائيليين".



وعن التأثيرات البيئة على الجانب الفلسطيني، أوضحت الأتيرة هناك مشاكل ستحدث بسبب تغير مجري أودية خلقها الله منذ آلاف السنين، ويؤثر أيضاً على حصة المزارعين الفلسطينيين، الذين يستخدمون مياه الأمطار للزراعة، وسيؤثر على المياه الجوفية والتي تتغذى من الهطول المطري في كل العالم.



وأكملت: "في قطاع غزة كان وادي غزة من أهم المناطق الطبيعية، وأول محمية طبيعية تم الإعلان عنها من قبل السلطة الفلسطينية، وعند إنشاء دولة الاحتلال، وكون المصب في منطقة جنوب الضفة الغربية أو ما يسمى أراضي دولة الاحتلال، التي حجزت المياه المتدفقة من جنوب الضفة الغربية إلى وادي غزة، وحالياً يغرق وادي غزة بالمياه العادمة، ويحدث فيضانات في كثير من الأوقات بسبب الإدارة غير السليمة لوادي غزة.



وأوضحت أن هناك بدايات عمل من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لإنشاء سدود صغيرة الحجم لاستغلال مياه الأمطار لأغراض الزراعة، بالإضافة لبعض المشاريع الصفيرة لتوعية المواطنين في قضية الحصاد المائي عن طريق البرك، وعلى المستوى الدولي، فإسرائيل دولة فوق الاحتلال وفوق القوانين الدولية.



أما عن الأضرار التي تسببها المستوطنات، فأوضحت أن أولها منع أصحاب الأراضي المحاذية للمستوطنات من استغلالها زراعياً، بالإضافة للحد من الامتداد العمراني للقرى الفلسطينية، والأهم من ذلك التهديد الدائم بالامتداد الاستعماري نحو أراضيهم.



وأضافت: "من الناحية البيئية جميع المستوطنات، تستغل أراضينا وتستغل مياهنا، ومع ذلك تصب كل مياه المجاري غير المعالجة على الأراضي وعلى الأودية، والمستوطنات الصناعية أيضاً التي تقع على أراضي الضفة الغربية، فمعظم المياه العادمة الناتجة عنها بما فيها المصانع الكيماوية كلها تتدفق على الأراضي الفلسطينية، وتؤثر على الأراضي الزراعية".