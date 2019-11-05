دولي

بريطانيا: راضون عن دورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود

بريطانيا: راضون عن دورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود
صورة أرشيفية - وعد بلفور
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، رضا المملكة المتحدة على (وعد بلفور) الذي أبدت فيه حكومة لندن عام 1917 سعيها لقيام دولة قومية يهودية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك، أثناء مؤتمر صحفي عقدته بيرس، الجمعة الماضي بمقر الأمم المتحدة، وذلك مناسبة تولي بريطانيا، رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر المقبل، ورداً على سؤال عما إذا كان يجب على الحكومة البريطانية الاعتذار أمام الفلسطينيين عن (وعد بلفور) الذي مهد الطريق لاحتلال أراضيهم.

وقالت الدبلوماسية البريطانية: "كانت الحكومة البريطانية، قد أكدت بوضوح في الذكرى الـ 100 لتصريح بلفور أننا نفتخر بالدور الذي لعبناه لمساعدة إسرائيل في الوجود".

وأقرت بيرس بأن (وعد بلفور) لم يطبق بالكامل ولا تزال هناك حاجة إلى تطبيق جزء كبير منه يتعلق بالقضية الفلسطينية، معربةً عن دعم لندن لحل الدولتين والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بسلام وأمن وازدهار ومساواة.

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