رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

رام الله - دنيا الوطنبحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاردنية عمان مع وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسيفي المملكة الاردينة ياسرة غوشة ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ، سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التطويرالإداري للمؤسسات الحكومية وأنظمة الخدمة المدنية.وقدم أبو زيد شكره للأردن على حسن استضافة إعمال ندوة "قيادة الإبداع في الخدمة المدنية" التي تنظم بالشراكة بينديوان الموظفين العام في دولة فلسطين ورئاسة الوزراء الاردنية والمفوضية الاوروبية للديمقراطية من خلال القانون"لجنة البندقية".وأشاد بالتجربة الاردنية الرائدة في مجال الادارة العامة والخدمة المدنية، كما أعرب عن تقدير الحكومة الفلسطينية للدعم الموصول الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للاشقاء الفلسطينيينعلى جميع الصعد.واضاف ان فلسطين اليوم اصبحت ناقلة للخبرة، واستطاعت الانضام للعديدمن المؤسسات الدولية التي تعنى بالادارة العامة والتطوير، داعيا لمزيد من التعاون والشراكة مع المؤسسات النظيرة بالمملكة لتدعيم التجربة الادارية بالمنطقة بمزيد منالنجاحات .بدورها أكدت ياسرة غوشة، حرص الأردن، وبتوجيهات مستمرة من الملك عبدالله الثاني، على ادامة التنسيق والتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات والاستفادة من القدرات المتاحة في كلاالبلدين، وبما يخدم العلاقات الثنائية.وأشارت غوشة في الوقت ذاته إلى أهمية الندوة التي تعقد بالتعاون مع "المفوضية الأوروبية لممارسة الديمقراطية من خلال القانون"، وانعكاس ذلك على التواصل والتنسيق بين الدول المشاركة بهدف تطوير العمل الحكومي على الصعيد المؤسساتي والفردي للموظفين الحكوميين.وعلى ذات الصعيد، التقى رئيس ديوان الموظفين الفلسطيني موسى أبو زيد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود وبحث معه سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في عديد المجالات.وأكد الداوود، خلال اللقاء الذي جري في رئاسة الوزراء، أن الأردن حريص على دعم الأشقاء الفلسطينيين في جميع المجالات، مستعرضا التطور الذي حققه الأردن في مجالات الخدمة المدنية، وفرص تحقيق الاستفادة المشتركةمع الأشقاء الفلسطينيين في هذا المجال.واثنى الداوود على التجربة الفلسطينية وديوان الموظفين العام في دولة فلسطين، والذي استطاع خلال فترة وجيزة ان يحقق العديد من الانجازات على المستوى المحلي والدولي .