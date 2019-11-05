توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

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رام الله - دنيا الوطن

جرى في الجامعة الإسلامية بغزة توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بشأن تطوير منهجيات تطبيقية لمواد القانون بكلية الشريعة والقانون لتعزيز المهارات العملية للطلبة استجابة لاحتياجات سوق العمل.



وقد وقع الاتفاقية عن الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة، وعن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الأستاذ Yvonne Helle - الممثل الخاص لمدير UNDP في القدس، وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور تيسير إبراهيم- عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور حسام الدين الدن- أستاذ القانون.



ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن مشروع يهدف إلى رفع كفاءة طلبة المستويين الثالث والرابع من قسم الشريعة والقانون وتطوير مهاراتهم التطبيقية العملية باحتياجات سوق العمل، وذلك بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP



هذا ويستفيد من المشروع 300 طالبًا وطالبة من قسم الشريعة والقانون، ويستمر المشروع (9) شهور، حيث سيبدأ تنفيذ المشروع مطلع الشهر المقبل ديسمبر 2019م، ويستضيف المشروع محامين متخصصين مزاولين وممارسين في ورشات تدريبية، وسيتم تنظيم زيارات ميدانية للمحاكم ودوائر التنفيذ ( النيابة العامة، مؤسسات المجتمع المدني، نقابة المحامين).



ويشمل المشروع في جوانبه التطبيقية مناقشة قضايا مختلفة، والتركيز على أفضل الممارسات التي يتم العمل عليها، وسيقوم الطلبة بحضور جلسات القضايا في المحاكم، والبحث عن قضايا ومناقشتها مع المحامين.