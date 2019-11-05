شؤون فلسطينية

مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده

مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني في مكتبه، صباح اليوم، مع منسق الشؤون الإنسانية لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية (ocha) جيمي مجولدريك، سبل التعاون والتنسيق لدعم صمود شعبنا الفلسطيني، وتطوير الخدمات
الاجتماعية، وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بحضور المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي.

وأطلع مجدلاني ضيفه على آخر المستجدات على صعيد برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، مؤكداً أن وزارة التنمية، تقدم المساعدة للأسرة الأكثر فقراً وحاجة، دون النظر للانتماء السياسي لأي من أبناء شعبنا.

وأشار إلى أن الوزارة والشركاء، يعملون على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، تمهيداً لإقراره واعتماده من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.

وجدد تأكيده على مواصلة العمل مع الشركاء المحليين والدوليين بحوار مفتوح، أساسه الوضوح والشفافية والمصداقية من أجل إيصال المساعدات والاستفادة من كافة برامج الوزارة للمستحقين فعلياً.

بدوره، أكد مجولدريك، الاستعداد التام للتعاون المشترك مع الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ما من شأنه تسهيل العمل وضمان النزاهة والشفافية.

وأعرب عن سعادته وسروره بالعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن نجاح مهمتنا الإنسانية من أهم الأهداف التي نسعى إليها.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: إنجاح الانتخابات الشاملة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً

الديمقراطية: إنجاح الانتخابات الشاملة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار&#34; التكنولوجيا المالية&#34;

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار" التكنولوجيا المالية"

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

اشتية: الانتخابات التشريعية والرئاسية فرصة لمشاركة الشباب بالعملية الديمقراطية

اشتية: الانتخابات التشريعية والرئاسية فرصة لمشاركة الشباب بالعملية الديمقراطية

المفتي العام يُحذّر من شراسة العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته

المفتي العام يُحذّر من شراسة العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته

اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً ووارداتنا من العالم زادت بنسبة 16%

اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً ووارداتنا من العالم زادت بنسبة 16%

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار&#34; التكنولوجيا المالية&#34;

افتتاح أعمال اكسبوتك 2019 تحت شعار" التكنولوجيا المالية"

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

رئيس ديوان الموظفين يبحث مع مسؤولين أردنيين سبل التعاون بين البلدين

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP

مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده

مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

المفتي العام يُحذّر من شراسة العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته

المفتي العام يُحذّر من شراسة العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته

اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً ووارداتنا من العالم زادت بنسبة 16%

اشتية: الانفكاك عن الاحتلال ليس شعاراً ووارداتنا من العالم زادت بنسبة 16%

هيئة الأسرى: تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين علي وزهران والهندي

هيئة الأسرى: تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين علي وزهران والهندي

منوعات

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

ابتزاز وعلاقة محرمة.. تفاصيل حكم قضائي بحبس وتغريم إعلامية وفاشينيستا شهيرة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

شاهد: سلمى رشيد تستعيد رشاقتها بوصلة رقص في أول نشاط بعد الولادة

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

قرار بضبط وإحضار حمو بيكا وتوجيه 4 اتهامات له

تيم حسن بـ&#34;لوك&#34; جديد من أجل &#34;العميد&#34;

تيم حسن بـ"لوك" جديد من أجل "العميد"

&#34;وقفة الكوع&#34;.. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

"وقفة الكوع".. ياسمين صبري تستمر في إبهار متابعيها

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

أمل العوضي تنشر فيديو أثناء عملية تطويل لأنفها وتحدث ضجة

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

لحظات عاطفية بين الوليد بن طلال وحفيداته

&#34;يوتيوب&#34; يحذف أغنية &#34;انساي&#34; لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

"يوتيوب" يحذف أغنية "انساي" لمحمد رمضان وسعد لمجرد فجأة

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة &#34;فوج&#34; العالمية

فيفي عبده كما لم تروها من قبل على صفحات مجلة "فوج" العالمية

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

بعد ابنة شريف منير.. خالد أبو النجا يُهاجم الشيخ الشعراوي أيضاً

عربي

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

صهر بن علي يُوجه رسالة إلى قيس سعيد

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

شاهد: أمير قطر يُهاجم دول المقاطعة

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

اعتقال شقيقة البغدادي شمال سوريا ونقلها لتركيا

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل

إسرائيل ستسلم هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي للأردن الخميس المقبل