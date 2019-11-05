مجدلاني: نَعمل على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد تمهيداً لإقراره واعتماده

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني في مكتبه، صباح اليوم، مع منسق الشؤون الإنسانية لمؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية (ocha) جيمي مجولدريك، سبل التعاون والتنسيق لدعم صمود شعبنا الفلسطيني، وتطوير الخدماتالاجتماعية، وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بحضور المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي.وأطلع مجدلاني ضيفه على آخر المستجدات على صعيد برنامج التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، مؤكداً أن وزارة التنمية، تقدم المساعدة للأسرة الأكثر فقراً وحاجة، دون النظر للانتماء السياسي لأي من أبناء شعبنا.وأشار إلى أن الوزارة والشركاء، يعملون على اعتماد مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، تمهيداً لإقراره واعتماده من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.وجدد تأكيده على مواصلة العمل مع الشركاء المحليين والدوليين بحوار مفتوح، أساسه الوضوح والشفافية والمصداقية من أجل إيصال المساعدات والاستفادة من كافة برامج الوزارة للمستحقين فعلياً.بدوره، أكد مجولدريك، الاستعداد التام للتعاون المشترك مع الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، ما من شأنه تسهيل العمل وضمان النزاهة والشفافية.وأعرب عن سعادته وسروره بالعمل مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأن نجاح مهمتنا الإنسانية من أهم الأهداف التي نسعى إليها.