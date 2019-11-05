شؤون فلسطينية

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس

عريقات يدعو دول العالم إلى إنجاح الانتخابات العامة وخاصة في القدس
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، دول العالم المحبة للسلام، إلى أن يكونوا شركاء مع فلسطين من أجل ضمان إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، وخاصة في القدس المحتلة، وتمكين الناخبين من التسجيل والتصويت، دون تهديد وترهيب من سلطة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك، في رسالة رسمة وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، وأمريكا اللاتينية وأستراليا ونيوزلاندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة وغيرها.

وأشار عريقات في مطلع رسالته إلى القرار الشجاع والحكيم، الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة أيلول/ سبتمبر الماضي، حول إجراء الانتخابات الديمقراطية من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من انتخاب ممثليه، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، والذي يتماشى مع قيم تعزيز فلسطين لقيم الديمقراطية وسيادة القانون والسلام، وضمان مستقبل واعد للشباب وللمنطقة.

وأكد أمين سر التنفيذية على ضرورة دعم دول العالم للعملية الانتخابية الفلسطينية في ظل مواصلة دولة الاحتلال انتهاك الاتفاقات الموقعة والقانون الدولي، وتقويض حل الدولتين القائم على حدود 1967.

وقال: "على الرغم من الوضع المزري في قطاع غزة نتيجة استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي غير القانوني، فإننا نهدف إلى التغلب على أية عقبات أمام العملية الديمقراطية، والمضي قدماً فيها، وتحقيقاً لهذه الغاية، صدرت تعليمات إلى لجنة الانتخابات المركزية لتهيئة الأرضية للانتخابات العامة المقبلة".

وتابع: "لا يمكن المضي بعملية الإنتخابات دون مشاركة جميع الناخبين الفلسطينيين، بما يشمل أبناء شعبنا في قطاع غزة والقدس الشرقية، وفقاً للاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة سابقاً، وبالإشارة إلى بيان لجنة الانتخابات، فقد حصلنا على ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في قطاع غزة، ويجب أن نحصل على ضمانات بأن حكومة الاحتلال لن تمنع هذه العملية في القدس الشرقية المحتلة".

وركز عريقات في رسالته على خطورة الأوضاع في القدس المحتلة، مستعرضاً ممارسات سلطة الاحتلال فيها، واستهداف أبناء شعبنا وترهيبهم، داعياً دول العالم لمساعدة فلسطين في ضمان عملية التسجيل والتصويت، دون ترهيب وتهديد سلطات الاحتلال.

وأضاف: " يجب أن يتمتع الناخبون الفلسطينيون، وخاصة في القدس الشرقية، بحرية التنقل من وإلى مراكز الاقتراع دون عائق لا مبرر له، والتعبير بحرية عن آرائهم السياسية، وممارسة حقهم في الحملة الانتخابية، بما فيها وضع اللافتات وشعارات المرشحين، والتصويت دون الشعور بالخوف من التصوير بالفيديو أو مراقبة مراكز الاقتراع أو ملاحقة وتهديد الناخبين، وإغلاق مراكز التسجيل، وغيرها من الإجراءات التعسفية، فلن يحتمل شعبنا في القدس، تكرار الترهيب الإسرائيلي، الذي تمخض عن انتخابات عام 2006".

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