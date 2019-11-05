المفتي العام يُحذّر من شراسة العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته





وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم استصدار أوامر مصادرة لآلاف الدونمات من مختلف محافظات الوطن، وبين سماحته أن عمليات السرقة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ومستوطنوها، تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع، ومنع التواصل بين الأراضي الفلسطينية، مما يدل على إصرار الاحتلال على منع أي فرصة للسلام في المنطقة برمتها، كما دان المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية العنصرية، لإسكان المستوطنين فيها، ضمن خطط حكومة الاحتلال العنصرية، مؤكداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي؛ لوقف هذه الممارسات قبل فوات الأوان.



من جانب آخر؛ حذَّر من خطط سلطات الاحتلال الحثيثة لتنفيذ مشروع مخطط القطار الهوائي في القدس، والذي يهدف إلى السيطرة على المسجد الأقصى المبارك والمناطق العربية في القدس، لصالح جمعيات متطرفة استيطانية، محملاً سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات.





كما حذر المفتي العام من قيام شرطة سلطات الاحتلال في القدس، بالتدخل في شؤون المسجد الأقصى المبارك، وذلك من خلال القيام بتعيين عدد مما يسمى بمستشفي جبل المعبد في صفوف شرطة الاحتلال، وذلك بهدف مرافقة الجماعات الاستيطانية المتطرفة والأفواج السياحية، التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك، وبالتالي نشر الرواية والأسماء الإسرائيلية مكان الأسماء العربية الإسلامية في محاولة لتهويد القدس والمقدسات.





وطالب المفتي العام للقدس الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والعالم الحر، بضرورة التحرك لوقف هذه الإجراءات، التي تنذر بتهديد استقرار المنطقة برمتها، مبيناً أن سلطات الاحتلال، وحكومتها تسعى لكسب أصوات اليمين المتطرف من خلال هذه القرارات العدوانية الغاشمة.

رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- من الهجمة العنصرية الشرسة، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، التي طالت مناحي الحياة جميعها.